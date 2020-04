Yannick Jadot : "Dans cette période dramatique, les écologistes continueront à faire preuve de responsabilité"

Yannick Jadot a salué l'humilité du président de la République durant son allocution, notamment en donnant une perspective sur la sortie du confinement. Étant donné qu'il n'a pas connaissance des rapports du Conseil scientifique, il ne peut contester la décision d'un déconfinement pour le 11 mai. Néanmoins, le député européen a un devoir d'exigence sur les conditions sanitaires de cette sortie. Et il a également des attentes sur d'autres plans. Lesquelles ?