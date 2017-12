Yarold Poupaud, Geoff Dugmore, Greg Zlap... ces musiciens qui ont fait le show avec Johnny

Pour faire du bon rock'n'roll comme on l'aime, Johnny Hallyday s'est entouré de musiciens chevronnés. Durant sa carrière, il a fait appel à des virtuoses qui ont su mettre en valeur son caractère énergique et technique. Le samedi 9 décembre, Greg Zlap, Yarold Poupaud, Yodelice et bien d'autres encore accompagneront en musique pour la dernière fois le chanteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.