Yoyo des températures à Strasbourg

En deux jours, Strasbourg (Bas-Rhin) est passé d'un froid glacial à des températures presque printanières. Entre vêtements chauds et légers, les habitants ne savent plus vraiment comment s'habiller. Néanmoins, après une semaine de grand froid et dix centimètres de neige, ce redoux était très attendu. La chaleur offre un certain regain d'énergie. Sortir un peu plus souvent, faire des promenades plus longues, venir au marché faire des courses... à chacun sa manière d'en profiter. Le changement de températures a été très rapide, voire presque trop pour certains. D'autres, en revanche, y trouvent une certaine satisfaction. C'est le cas d'un jardinier amateur qui peut enfin reprendre le travail, d'autant que sa terre a quelque peu souffert du gel des jours précédents. Dans tous les cas, les Strasbourgeois pourront profiter du ciel bleu pendant encore quelques jours. Les températures vont encore augmenter jusqu'à ce week-end : 17 °C sont prévus dans la ville.