Yvan Colonna : nouvelle soirée de tension en Corse

Mardi en Corse, les affrontements ont continué entre jeunes et forces de l’ordre. Devant la préfecture d’Ajaccio, des heurts violents ont commencé dès le matin. Le bilan fait état de neuf personnes blessées, dont deux gendarmes. Cette tension sur l’île fait suite à l’agression d’Yvan Colonna en prison, condamné à perpétuité pour l’assassinat du préfet Erignac. Dans la journée de mercredi, un dialogue est improvisé par le chef de la sécurité. Pas d’entente possible, les affrontements ont redoublé d’intensité. La cause : l’utilisation de flash-balls. Ces méthodes sont dénoncées par les manifestants, mais aussi par le président de l’Assemblée de Corse, Gilles Simeoni. "C’est purement et simplement scandaleux. Il faut que les forces de l’ordre retrouvent la modération indispensable et arrêtent d’utiliser des armes dangereuses", explique-t-il. À Bastia ce mercredi matin, les agents de la ville effacent les stigmates des dégradations de la veille. Dans un souci d’apaisement, le statut de détenu particulièrement surveillé pour Yvan Colonna a été levé par le Premier ministre. Mais cette décision ne semble pas avoir l’effet escompté. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier