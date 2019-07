Yvelines : les scouts au rendez-vous pour le jamboree

Le jamboree n'a lieu que tous les six ou sept ans. Il s'agit du plus grand rassemblement de scouts du pays. A Jambville, dans les Yvelines, ils sont 22 000 à s'être donnés rendez-vous. Ces derniers sont venus de tous les coins de l'Hexagone et parfois même de l'étranger. Sur place, ils sont divisés en groupes. Alors que certains sont venus pour apprendre à vivre en communauté et avec la nature, d'autres espèrent faire de nouvelles rencontres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.