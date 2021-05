Yves Duteil : 75 chansons et un livre pour fêter ses 50 ans de carrière

Il sort 75 chansons pour fêter un demi-siècle de carrière, 50 ans de vie mêlée à la musique et à la poésie. Dans son autobiographie, il raconte ses parents, sa vie de maire écologiste durant 25 ans ou encore l’histoire de sa passion pour le Québec. "Ça n’a pas du tout été douloureux d’écrire ce livre. Ça a été très doux, au contraire. Ça a fait émerger de très beaux souvenirs", nous confie-t-il. "Prendre un enfant" a été son plus gros succès, avec un million de disques vendus. "Cette chanson, c’est l’amour paternel. Avoir un succès pareil dans son répertoire, c’est quelque chose d’inespéré", nous explique le chanteur. Il raconte aussi l’amour. Elle s’appelle Noëlle, sa muse, sa compagne, son idéale. Pour elle, il a écrit une chanson magnifique dont on vous offre un petit extrait. "Elle a mis de l’ordre dans ma vie, mais elle a surtout allumé la lumière", nous livre également l’artiste. Afin de marquer cette année, Yves Duteil publie un livre et des disques pour respirer à pleins poumons un voyage enchanté.