Yves Duteil sort "Respect", son quinzième album

Cinq ans après son dernier album, Yves Duteil est de retour. Il signe avec son ami et musicien, Franck Monbaylet douze nouvelles chansons élaborées comme des histoires avec différents personnages. D'ailleurs, chaque titre a son style musical. Le chanteur dit que son disque privilégie l'émotion et parle de l'époque actuelle. "Respect" est un texte qu'il a écrit pour nous rappeler qu'après les attentats, on doit vivre encore tous ensemble. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.