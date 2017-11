Yves Tartaud est le maître sellier de Bourgogne

En Saône-et-Loire, il y a 10 ans, Yves Tartaud et sa compagne Cécile ont créé ce petit paradis pour chevaux. Au milieu du cuir noble, l'amoureux des matières façonne des pièces sur mesures toutes issues de tanneries françaises. Chaque modèle personnalisé ne passe jamais par une machine. C'est un travail manuel qui lui demande 35 heures de concentration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.