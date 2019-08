Yvonne Lazou, le roc de l'hôtel-restaurant Roc'Armor

Pour Yvonne Lazou, l'hôtel-restaurant Roc'Armor est l'histoire de toute une vie. À 80 ans, elle continue de bichonner ses clients qui depuis le temps, sont devenus des habitués et surtout des amis. D'ailleurs, ces derniers saluent son professionnalisme, mais également son côté convivial. Le succès de cet endroit est tel que les six chambres de l'hôtel sont réservées des mois à l'avance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.