ZAD de Notre-Dame-des-Landes : les heurts ont repris le 10 avril

De nouveaux affrontements violents ont éclaté entre les forces de l'ordre et les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans la matinée du mardi 10 avril. Pour protester contre leurs expulsions, les zadistes ont lancé des projectiles. Les gendarmes, eux, ont répliqué avec des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes.