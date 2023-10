Zambie : les volontaires auprès des animaux de la savane

C’est la première journée de travail pour Linda, Christine et Rafe. Leur objectif est de préparer des biberons XXL pour des gros bébés de plusieurs centaines de kilos. Ils contiennent des protéines, de la matière grasse et du porridge. Le repas doit être servi tiède quelques minutes plus tard dans la savane. Un rendez-vous très attendu par les éléphanteaux et les volontaires. Tous les éléphanteaux sont orphelins. Leurs parents sont tués par des braconniers. Approcher les animaux à ce point est un privilège réservé aux volontaires. Une règle importante : rester à plus de dix mètres. Seuls quelques soigneurs peuvent toucher les petits éléphants qui seront relâchés dans la nature à l’âge adulte. Les tâches à accomplir sont nombreuses pour les volontaires. Ils ne sont pas rémunérés. Au contraire, Linda a payé 2 500 euros pour cette aventure. Elle en rêvait depuis des années. Pendant trois semaines, ces bénévoles vont voyager à travers la Zambie pour travailler dans d’autres réserves et découvrir le pays, tout en se rendant utile. TF1 | Reportage M. Demarque