Zelensky, l’homme qui défie Poutine

Dans cette vidéo filmée ce mardi, le président ukrainien adresse un nouveau message d'espoir à son peuple. "C'est triste, mais tout ira bien. On va gagner", affirme Volodymyr Zelensky. Lundi soir déjà, il publiait une vidéo alors que des centaines de miliciens seraient dans Kiev pour l'abattre, pas question de se cacher pour Volodymyr Zelensky. Il va même jusqu'à dire où il se trouve, comme un défit lancé à Vladimir Poutine et aux Russes. Dans cette vidéo, il promet aux Ukrainiens de tout faire pour trouver une issue pacifique au conflit. Ce ne sont pas les premières vidéos qu'il enregistre. Ses apparitions sont quasi quotidiennes que ce soit dans des messages adressés aux Ukrainiens comme ici en plein jour dans Kiev, en visioconférence devant le Parlement européen, et même sur écran géant en Géorgie où il s'adresse à la foule depuis l'Ukraine. L'homme est à l'aise devant les caméras. Il en a longtemps fait son métier. Lui, l'ancien acteur devenu le plus jeune président de l'Ukraine, est désormais symbole de la résistance. TF1 | Reportage J. Cressens, N. Mariel