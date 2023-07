ZFE, ces villes encore concernées

Le calendrier n'est pas décalé. D'ici un an et demi, Odile ne pourra plus rouler et cela la met en colère. "Ça m'énerve. Je ne peux pas me permettre de changer ma voiture", lance-t-elle. À partir de 2025, il sera interdit d'entrer dans la métropole avec une vignette "Crit'Air 3". Cela est difficile à comprendre pour les habitants. L'an dernier, lors de l'entrée en vigueur des premières interdictions, certaines communes avaient déjà montré leurs mécontentements, comme ici avec des panneaux bâchés. Chaque jour, Emmanuelle doit répondre à ses clients qui s'inquiètent de pouvoir accéder à son hôtel. Elle est convaincue que cela va lui porter préjudice. Rouen fait partir des cinq métropoles pour qui le calendrier ne bouge pas, la faute à une mauvaise qualité de l'air. "Rouen est toujours très pollué. Cela ne va pas s'arranger très rapidement" ; "J'avoue qu'on est très conscient de notre environnement industriel", confie un habitant. Dans l'Hexagone, la pollution de l'air provoque la mort prématurée de 48 000 personnes chaque année. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos