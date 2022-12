ZFE, des dérogations... mais quel casse-tête !

Voici le panneau qui fâche, celui qui vous donne ou pas le droit d'entrée dans la ville de Toulouse (Haute-Garonne). Si votre pare-brise affiche quatre ou cinq, vous n'êtes pas le bienvenu. Mieux vaut donc annoncer la bonne couleur. A partir du 1er janvier 2023, fini la tolérance. Les vieilles camionnettes, les diesels trop polluants ou les motos pétaradantes seront proscrits à Toulouse. Pour ne pas être condamné à tourner en rond sur la rocade et pouvoir enfin entrer dans la ville, une dérogation va être bientôt accordée, mais il s'agit d'une dérogation limitée. En effet, la métropole toulousaine veut accorder une dérogation de 52 jours par an aux véhicules exclus de la zone à faible émission. Et ces 52 jours sont surtout destinés aux petits rouleurs. A partir du 1er janvier 2024, seules les vignettes un et deux seront autorisées à circuler dans les ZFE. Les voitures ou les camionnettes trop polluantes qui braveront l'interdiction s'exposeront à une amende de 68 à 135 euros. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet