Zinédine Zidane à TF1 pour l'opération "Mets tes baskets"

Zinédine Zidane, parrain de l’association ELA, était dans les murs de TF1 ce jeudi matin, pour l'opération "Mets tes baskets et bats la maladie", avec l’association dont il est parrain. Il a grimpé les quatorze étages de la tour TF1 pour sensibiliser à cette maladie génétique orpheline. C'est dans le cadre de la semaine de l'engagement. "Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses à faire. Et le fait d’être derrière cette grande famille-là, moi qui suis un parrain parmi d’autres, on est toujours ravi de pouvoir parler de nos enfants, et de les aider", a t-il déclaré.