Zizi Jeanmaire, la reine du music-hall, a tiré sa révérence

Aux style et talent ébouriffants, Zizi Jeanmaire était une danseuse classique qui a modernisé le music-hall dans les années 50. En 1961, son audace et sa grâce séduisent le grand public, fan de son "truc en plume". Et si elle a embrasé Paris, Hollywood ou encore Broadway, c'est aussi grâce au talent de Roland Petit, son chorégraphe qui n'est autre que son mari. L'infatigable artiste aura connu le théâtre, le cinéma, la télévision et a même reçu la Légion d'honneur en 1993.