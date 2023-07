Zone à Faibles Émissions : est-ce le début de la fin ?

La ville de Dijon (Côte-d'Or) n'est donc plus concernée par le dispositif. Cette annonce est-elle un soulagement ? Le maire de Dijon a affirmé qu'il était très heureux que le gouvernement ait pris conscience que toutes les grandes villes du pays n'en sont pas au même niveau dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il a également ajouté qu'à Dijon, la qualité de l'air est déjà très bonne et qu'elle serait même en dessous des normes européennes 2030. Et donc, qu'ils n'avaient pas à mettre en œuvre une ZFE. Les ZFE étaient-elles "une bombe à retardement" qui pénalisait les plus modestes, et qui pouvait déclencher une nouvelle crise des gilets jaunes ? François Rebsamen a confié qu'il était satisfait que le rapport de Jean-Luc Moudenc ait été pris en considération. Parce que d'après lui, il est évident qu'on ne peut pas appliquer de manière uniforme, depuis Paris, des décisions sans prendre en compte les différences locales qui existent.