Zone blanche : comment vit-on le confinement sans Internet ?

Les zones blanches sont les parties où le réseau ne passe pas. C'est le cas du village de Burin à Saint-Dolay. Entre le téléchargement des cours et le renvoi des devoirs, l'école à la maison y est quasi impossible. Certains ont également du mal à donner des nouvelles à leur famille. La mise en service de la fibre devait pourtant être effective le 22 avril, une date sans doute repoussée pour plusieurs mois.