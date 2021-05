Zones blanches : ces communes normandes qui attendent la 4G

À Beaufour-Druval (Calvados), une commune de 400 habitants, le réseau téléphonique est très mauvais en fonction des opérateurs. Si certains y voient l'avantage de ne pas y être dérangés, pour Alain, il y a aussi des inconvénients. "Il n'y a pas beaucoup de réseaux. On est obligé de monter là-haut pour appeler. C'est ennuyeux", confie-t-il. À 30 kilomètres de là, la ville de Barneville-la-Bertran connaît le même problème, notamment pour ceux qui y travaillent. "Dans mon activité, une zone blanche est très problématique. J'installe des équipements audiovisuels et je suis régulièrement obligé d'appeler des fournisseurs, des installateurs", lance un homme. Les opérateurs ont 24 mois pour assurer la couverture du réseau de ces communes. Une nouvelle qui facilitera la vie des habitants ainsi que le travail dans cet établissement hôtelier. En Normandie, 21 zones sont prioritaires et devraient obtenir une couverture téléphonique optimale d'ici deux ans.