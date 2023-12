Zones commerciales : moches mais nécessaires ?

Grises, souvent moches et implantées au milieu des champs, les zones commerciales font l’unanimité contre elles. Malgré ces critiques, de nouveaux projets d’ensemble commerciaux voient le jour. Par exemple, à Divonne-les-Bains, commune thermale de 10 000 habitants, des logements, une vingtaine de commerces, dont de grandes enseignes devraient être construits sur une friche d’ici quatre ans. Martin Perrier, président de l’Association pour la Sauvegarde de l'Habitat et l'Environnement Divonnais, s’oppose au projet. L’association a déposé un recours devant le tribunal administratif. C’est injustifié selon le maire de cette ville frontalière avec la Suisse. Dans le département voisin, en Savoie, la place ne manque pas. En seize ans, une dizaine de commerces s’y est implanté. Aujourd’hui, la zone commerciale en compte plus d’une centaine. Jackpot pour la commune, deux millions d’euros, soit 20% du budget, de quoi installer sur un stade un nouveau lieu culturel. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribero