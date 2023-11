Zones piétonnes : les cyclistes doivent mettre un pied à terre

En plein centre-ville, circuler à vélo demande beaucoup de vigilance, surtout un jour de pluie. Sur le chemin, il y a des piétons, des enfants, mais aussi d’autres cyclistes. La cohabitation est souvent difficile. La mesure mise en place par la ville de Lille (Nord) a de quoi rassurer les passants. Désormais, on trouve des panneaux à l’entrée de la zone piétonne sur quelques rues. Ils affichent que les trottinettes, les skateboards et les vélos ne peuvent plus circuler. Les cyclistes doivent donc poser les pieds par terre. Cet arrêté divise les cyclistes. En restant sur son vélo, on risque une amende de 35 euros, voire 135 euros, selon la vitesse. Pourtant, on aperçoit encore des vélos ou des trottinettes à vive allure passer entre les piétons. Cette situation dangereuse, la municipalité veut à tout prix l’éviter. Les livreurs de plats préparés comprennent la décision de la mairie, même si pour eux, cela va nuire à leur travail. Ils réaliseront moins de livraisons. En revanche, les facteurs peuvent continuer de circuler à vélo, comme les enfants de moins de huit ans. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez, M. Ragazzi