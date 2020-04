Zones vertes, zones rouges : le déconfinement dépendra de la situation sanitaire des départements

Loin d'être un retour à la vie d'avant, le déconfinement sera différencié. La liberté de chacun sera définie en fonction de la situation sanitaire dans les départements. Les règles pourront évoluer selon la circulation du virus, les capacités hospitalières et le système local de tests. En effet, le déconfinement sera large dans les départements dits "verts", mais les modalités seront plus strictes dans les départements "rouges". Qu'en pensent les Français ? Qu'implique ce classement ?