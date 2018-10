Le zoo d'Amnéville propose de nombreuses attractions pour les vacances de la Toussaint

Regroupant plus de 2 000 animaux provenant du monde entier, le zoo d'Amnéville est un parc privé qui propose de multiples attractions. C'est d'ailleurs l'endroit idéal pour emmener les tout-petits faire une sortie en cette période de vacances de la Toussaint. En effet, les enfants pourront apprécier les séances avec les gorilles du Cameroun, la visite du majestueux tigre blanc ou encore regarder le petit orang-outan, Tupaï. A cela s'ajoutent divers spectacles et animations organisés chaque jour dans le zoo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.