Zoom : Colette, le goût de la vie

Démarrons notre voyage au Moulin Rouge. Le 3 janvier 1907, la célèbre romancière s'y produit, à demi-nue. Elle joue une momie, et déclenche un scandale en embrassant un archéologue. La nièce de Napoléon III était sur scène, la compagne de Colette. Un scandale, le préfet de police a interdit la pièce. Mais peu importe, l'auteure à 34 ans et sa réputation d'écrivaine respectable derrière elle. Colette joue avec nous les mystérieuses, mais son accent bourguignon l'a trahi. Elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne), et c'est sa mère, anti-conformiste, qui lui enseigne l'audace et l'impertinence. Sur les traces de la romancière, nous suivons Frédéric Maget, biographe. Il est venu vivre dans la région et rénove, rassemble des objets anciens, en suivant scrupuleusement les descriptions que Colette a laissé dans ses romans. Son école primaire sera le théâtre de sa première œuvre publiée en 1900. Les vrais habitants de Saint-Sauveur-en-Puisaye deviennent ses personnages, et naît la série des "Claudine". Les aventures d'une adolescente dévergondée aux tendresses équivoques, qui dynamite les codes du roman de jeunesse. TF1 | Reportage J. De Francqueville, R. Roiné, Y. Taoufik