Zoom sur la fête de la transhumance en Aubrac

A Aubrac, dans le département de l'Aveyron, la fête de la transhumance s'est déroulée le week-end du 25 mai 2019. Après avoir passé six mois dans l'étable durant l'hiver, les vaches Aubrac vont monter vers les hautes montagnes profiter de l'été. Elles ont été vêtues de mille fleurs pour l'occasion. Près de 20 000 personnes sont venues célébrer cet événement.