Zoom sur l'effet des paquets de cigarettes neutres

Depuis l'arrivée du paquet neutre sur le marché du tabac, les ventes de cigarettes n'ont baissé que de 1,48% par rapport à 2016. On peut donc dire que cette mesure a pour l'instant un effet très limité sur la consommation des fumeurs. La plupart affirme que les images imprimées sur les paquets de cigarettes neutres sont "dégoûtantes", toutefois, celles-ci ne les empêchent pas de continuer à fumer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.