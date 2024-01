Zoom : la magie des fjords

La mer et la montagne, la glace et le feu, la douceur et la brutalité... les opposés s'attirent semble-t-il. Dans cette plongée au sud-ouest de la Norvège, nous serons divisés en permanence. Mais faut-il choisir sa moitié ? Car ici, tout est lié depuis des millénaires. C'est ça l'esprit des fjords. Naturellement, nous commençons ce voyage à Bergen. Cette ville est cernée par sept fjords et entourée de sept montagnes. Le cœur de la ville bat surtout sur le bord de l'eau. Le quartier de Bryggen est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Il a brûlé une dizaine de fois depuis la fondation de Bergen. Direction Lonevåg, la région qui produit le fameux pull norvégien. Cette usine existe depuis près de 100 ans. Certaines machines des années 70 tournent toujours. De la bobine aux produits finis, c'est du 100 % laine. Cette entreprise a été créée par le grand-père de Gyda. Elle a toujours travaillé ici. Contre 120 euros, nous voilà équipés pour rejoindre le deuxième plus grand fjord de Norvège. TF1 | Reportage Y. Hovine, H. Massiot, V. Belgrand-Barbier