Zoom : la Martinique, hors des sentiers battus

Comme un cœur qui s'emballe, l'écho du tambour au rythme des temps anciens s'écrit face à nous. C'est une nouvelle histoire, une quête d'authenticité, un voyage intime en terre martiniquaise. Notre exploration débute à l'extrême nord de l'île, précisément à Grand-Rivière. Un tronc d'arbre, porté jusqu'à la plage à la force des épaules, s'appelle en créole Bwa flo. C'est un appel aux vagues en mémoire des indigènes Kalinagos qui inventèrent ici même l'ancêtre du surf. C'était il y a presque 1 000 ans. Avec leur association, des habitants partent en forêt comme leurs aïeux coupés le balsa qui pousse au-dessus des ravins. C'est l'un des bois les plus légers du monde. La croyance amérindienne stipule que le bois ne doit être coupé et taillé qu'au troisième jour après la pleine lune. En s'éloignant vers les terres, un colosse se dévoile, la montagne Pelée qui est plus qu'un emblème. C'est un volcan qui impose le respect. Vierge de tout et classée au patrimoine mondial, la montagne n'a qu'un seul habitant : Jean-Hugues Herelle. C'est d'ailleurs la force du volcan et les coulées de lave siècle après siècle qui ont constitué la particularité de l'île. TF1 | Reportage D. De Araujo, V. Pierron, C. Aguilard