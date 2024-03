Zoom : les trésors des passages parisiens

Sur une centaine de mètres, au cœur de la capitale, la Galerie Vivienne plonge les passants dans un concentré d'élégance à la Française. On y déambule, les yeux tantôt levés vers son impressionnant verrière, tantôt rivés vers sa mosaïque colorée. À l'une de ses entrées, le bistrot Bougainville est le gardien de l'âme de la galerie depuis les années 60. Il y a là des commerçants, comme Martine. Son amie Bella, elle, y vit. Elle ne se lasse pas d'arpenter cette galerie, inaugurée en 1926 et sauvée de l'oubli par la haute couture. Kenzo y installera sa boutique en 1974. Des défilés y trouvent là un parfait écrin, sous la grande verrière. Les mercredis et les week-ends, les plus jeunes viennent insuffler un peu de leur insouciance. La plupart des passants l'ignorent, mais plus d'une centaine de personnes, toutes locataires, à l'instar de Bella, habitent la galerie, préservée du vacarme parisien. De chez elle, vue plongeante sur la verrière, tout est mystérieux. Dans ce dédale, un joyau, l'une des plus belles galeries de la capitale, le plus ancien commerce de la galerie. L'arrière-grand-père de François s'y est installé en 1880. Sur les rayonnages boisés, on trouve plusieurs milliers de livres d'occasion et des livres anciens. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Ponsar, V. Abellan