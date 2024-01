Zoom : les trésors des puces de Saint-Ouen

Vendredi matin, les onze marchés que compte le site ouvrent leurs portes pour quatre jours. Yvette nous conduit là où elle fit ses premiers pas, devant la boutique de ses parents. Son père fut l'un des fondateurs du marché en 1925. Les puces furent d'abord les lieux des chiffonniers, où en 1870, ils vendaient les fruits de leur quête nocturne au hasard des objets jetés aux ordures par les Parisiens. Quinze ans plus tard, la ville de Saint-Ouen décidait d'assainir le quartier, demandait aux marchands de s'acquitter d'un droit pour revendre. Dès 1918, Romain Jules Vernaison obtenait la concession du terrain qui porte encore son nom pour y construire les premières baraques. Presque rien n'a changé. À chacun sa face aux trésors. Grégoire Marot y passe tous les week-ends pour acheter un peu, rêver beaucoup. Le travail de Jérôme Monnier est un éloge à la lenteur, à la recherche du détail. Diplômé de l'école du Louvre et restaurateur de photographie, il est passionné de daguerréotype. Jérôme en vend et en crée. TF1 | Reportage S. Renouil, B. Lachat