Zoom sur les santons catalans

Les crèches de Noël catalanes sont uniques. Les santons sont peints avant la cuisson, pour un rendu plus matte. On trouve les personnages de la scène de la Nativité, mais également des catalans vêtus de leurs habits traditionnels. En plus des santons traditionnels, les Catalans ont un autre personnage fascinant appelé Caganer. Très recherché par les enfants dans une crèche de Noël, il est un chieur produisant des excréments. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.