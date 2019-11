Zoom sur le lancement de la 35e campagne d'hiver des Restos du cœur

Cette année 2019, de plus en plus de jeunes se rendent dans les Restos du cœur. A Toulouse par exemple, Anasse est l'un des premiers à se présenter au centre. Cet étudiant travaille trois nuits par semaine, mais il n'arrive pas à s'en sortir avec les dépenses. Il est donc venu se procurer le juste nécessaire sur place. Comme lui, beaucoup d'autres personnes sont également dans la précarité et viennent au centre. Qui sont les principaux bénéficiaires des Restos du cœur ? Qu'en est-il de la qualité des denrées qui leur sont offertes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.