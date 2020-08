Zoom sur le marché aux poissons de Dakar au Sénégal

À Dakar, le marché aux poissons de Soumbédioune existe depuis 1954. À l'époque, une quinzaine de personnes y travaillaient avec à peine cinq pirogues. Depuis, le marché n'a cessé de se développer en même temps que la ville de Dakar. Un succès dû à son emplacement stratégique au cœur de la capitale sénégalaise. Les poissons les plus chers s'y vendent en moyenne 10 euros le kilo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.