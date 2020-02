Zoom sur le parcours du combattant d'une retraitée née en Italie pour refaire sa carte d'identité à Antibes

Née en Italie en 1934, Franca Sini vit dans l'Hexagone depuis 85 ans et a la nationalité française par le mariage. Pourtant, elle se heurte aux services préfectoraux depuis un an pour renouveler sa carte d'identité. Des courriers sans réponse ou encore des actes de naissance introuvables, et voilà que Franca se retrouve sans papier à 86 ans. Une simple formalité administrative qui vire au parcours du combattant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.