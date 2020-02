Zoom sur le portrait de David Louzaouen, éleveur de porcs à Plouzané

Grâce à la hausse des exportations vers la Chine, touchée par la peste porcine, le cours du porc a augmenté d'environ 20%. De son côté, le prix des céréales pour alimenter les bêtes a également baissé. De quoi redonner le sourire à David Louzaouen, éleveur de porcs Gaec de Kerbers à Plouzané (Finistère). Sa situation était différente en 2015. À cette époque, il n'avait jamais connu une période positive. Aujourd'hui, les bâtiments ont évolué et des équipements plus modernes ont été installés dans son exploitation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.