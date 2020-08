Zoom sur le village sculpté de Masgot dans la Creuse

Au milieu de la Creuse trône un petit hameau d'apparence ordinaire d'une quinzaine d'habitants. Mais de plus près, on y découvre un environnement étrange mais fascinant. Personnalités, animaux vivants ou fantastiques, de nombreuses sculptures ornent les façades des maisons. Celles-ci sont l'œuvre d'un paysan tailleur de pierre, François Michaud. Le temps d'une balade dans le village sculpté de Masgot, partons faire la connaissance de ce personnage énigmatique.