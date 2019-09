Zoom sur les grandes lignes du Budget 2020

La baisse d'impôt sur le revenu est la mesure emblématique du projet de loi de finances 2020. Elle s'élèvera notamment à cinq milliards d'euros. Près de 17 millions de foyers fiscaux vont pouvoir en bénéficier. Ainsi, ces derniers pourront économiser en moyenne 300 euros par an. Autre mesure phare du Budget 2020, la baisse de la taxe d'habitation. Qui en bénéficieront ? Quid des mesures annoncées au moment de la crise des gilets jaunes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.