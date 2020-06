Zoom sur les labels "anti-Covid"

Crise sanitaire oblige, les commerçants se doivent de rassurer leurs clients. Hormis le port du masque, de gants et la distanciation physique, certains vont plus loin en apposant un label "anti-Covid" sur leurs vitrines. Cette certification s'obtient après qu'un organisme indépendant vérifie que toutes les mesures imposées par l'Etat soient respectées. Il est à noter que cette démarche est volontaire et payante.