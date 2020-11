Zoom sur l'hôpital de Tende, commune touchée par la tempête Alex

Les difficultés d'accès compliquent le quotidien de tous ceux qui habitent et travaillent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est notamment le cas des soignants de l'hôpital de Tende (Alpes-Maritimes), l'une des communes les plus touchées par la tempête Alex. Pour aller travailler, Audrey Guérin, aide-soignante, doit emprunter pendant 20 minutes la piste de fortune avec un trajet périlleux. Dans un établissement qui regroupe un CHU et un Ehpad, 200 personnes continuent à travailler malgré la difficulté d'accès. Une cinquantaine doit souvent dormir sur place. Au vu de cette situation, les patients les plus fragiles ont dû être transférés, mais l'hôpital n'a pas fermé. Privé d'eau potable et d'électricité pendant plusieurs jours, l'hôpital de Tende a vécu avec un générateur. Chaque semaine, 40 rotations d'hélicoptères amènent des vivres, du matériel médical ainsi que les 12 000 litres de fioul dont l'hôpital à besoin pour se chauffer et pour maintenir un service de première urgence.