Zorro est notre héros à tous. Ce feuilleton télévisé des années 50 a été très prisé par plusieurs générations. D'ailleurs, il l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Ce 9 août 2019, Zorro fête ses 100 ans. Mais sous son masque, ce célèbre justicier ne montre aucune ride. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.