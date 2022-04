10 minutes pour convaincre : interview de Yannick Jadot

Si Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts, était élu président, son geste symbolique sera de déclarer la santé comme grande cause nationale du quinquennat. Il veut faire de la prévention des maladies chroniques liées à toutes les pollutions environnementales une priorité. Et de préciser que “voter écologiste, c’est voter pour la santé et ce n’est pas tomber malade”. Sa première mesure d’urgence sera d’instaurer la règle d’or climatique et environnementale. Yannick Jadot a appuyé que les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité. Donc “voter écologiste, c’est voter pour l’action climatique, c’est faire face au plus grand défi de l’humanité, c’est sauver notre avenir et surtout celui de nos enfants”. Dans son programme, le candidat écologiste prévoit d’accompagner les entreprises qui prendront une trajectoire qui respecte le climat. Afin que la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité, Yannick Jadot veut d’une Assemblée nationale à la proportionnelle, avec une parité de sortie. Puis, à lui d’affirmer qu’il “n’a jamais imaginé tutoyer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un criminel de guerre depuis 20 ans. Ce que nous voyons actuellement à Kiev, ça c’est déjà vu à Grozny, en Tchétchénie et à Alep, en Syrie. Il massacre les populations civiles”.