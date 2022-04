10 minutes pour convaincre : l'interview de Eric Zemmour

Interrogé sur le geste symbolique qu'il effectuerait le jour de son investiture, Eric Zemmour promet de rendre visite à la famille d'un jeune homme qui s'appelle Jérémy Cohen. Il a ensuite raconté l'histoire de ce jeune handicapé, juif, agressé le 16 février dernier par une dizaine de racailles à Bobigny. Et qui dans sa fuite a été renversé par un tramway. Le candidat de Reconquête ! a déploré l'omerta médiatique et politique sur cette affaire. "C'est le sens profond de ma candidature de protéger ces gens-là, ces Français. Et que la France redevienne un pays paisible", a-t-il affirmé. Eric Zemmour a ensuite détaillé la mesure d'urgence qu'il prendrait pour améliorer le quotidien des Français : "commander un referendum sur l'immigration et la sécurité pour obtenir enfin l'immigration zéro. Pour des raisons identitaires, sécuritaires et économiques, argue-t-il. Le candidat de Reconquête! est revenu sur la mesure qui le distingue des autres candidats à savoir l'interdiction des prénoms étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne figurent pas dans le calendrier et qui ne relèvent pas d'une tradition régionale. "C'est un geste d'ouverture à la France, un geste d'assimilation, et ça protège eux-mêmes les immigrés qui sont souvent discriminés à cause de leurs prénoms", a-t-il estimé. Eric Zemmour a également affirmé qu'il vivra à l'Élysée en tant que président. Et en matière de protection de l'environnement, il pense qu'il faut avant tout "relocaliser le plus possible l'industrie en France et relancer un grand programme d'énergie nucléaire". Concernant les éventuelles sanctions contre la Russie et d'un procès pour crimes de guerre après les massacres à Boutcha en Ukraine, il se veut prudent et réclame une enquête. En revanche, il condamne cette atrocité s'il s'avère exact. "C'est évidemment innommable, indigne, infâme et ça sali même l'image du peuple russe".