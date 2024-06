100.000 dollars au fond d’un étang : la pêche miraculeuse

C’est une pêche un peu particulière. Pour James Kane, elle va être miraculeuse. Sa petite amie le filme en train de remonter une boite métallique. À l'intérieur, ils trouvent des liasses de billets couvertes de boue. Lui et sa petite amie n’en reviennent pas. “Quand j’ai vu les billets avec le 100$, avec les hologrammes brillants dessus, je ne savais même plus quoi dire”, réagit Barbi Agostini, la petite amie. Au total, il y a environ 100 000$, 90 000€. Aucun propriétaire n’est retrouvé, James Kane peut tout garder. Mais ces billets trempés et boueux valent-ils encore quelque chose ? “Je prévois d’emmener l’argent à l’Agence nationale où on imprime les billets. C’est le seul moyen de les restaurer. Si ça ne marche pas, ils sont bons à jeter”, explique James. En France, nous avons un petit avantage, tous vos billets abîmés, trésor ou non, peuvent être échangés gratuitement dans une banque, contre des billets neufs. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Étienne