100 ans du Code de la route : Evelyne Dhéliat, François Lenglet et Frédéric Lerner l’auraient-ils aujourd’hui ?

Ils sont trois conducteurs d'expériences, prêts à repasser le Code de la route. Ils affichent un impressionnant palmarès routier. Frédéric Lerner avec 30 ans de permis de conduire, François Lenglet, 40 ans de permis, et Évelyne Delhiat, 52 ans de permis de conduire. Tous connaissent les règles de prudence, mais les appliquent-ils tout le temps au milieu de la circulation. Première étape, conduire une voiture école et affronter la jungle urbaine. À peine installé au volant, François Lenglet a un premier coup de chaud. La voiture est automatique, pas besoin de passer les vitesses. Il est déjà un peu moins à l'aise. Il a même affirmé que : "je n’ai pas l’habitude, cela va compliquer un peu l’exercice". De son côté Évelyne Delhiat commet une erreur à une intersection. Un refus de priorité, une faute grave. "C’est moi qui ai la priorité sur lui", disait-elle. Pour Frédéric Lerner, sa partition est presque parfaite, y compris lorsque le danger surgit par la droite dans son angle mort. Bilan de cette première étape : quelques frayeurs et quelques fautes d’inattentions, mais un permis pour l’instant conservé. La suite dans le reportage ci-dessus.