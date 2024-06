10h de route pour un plein de courses

À l'aube, ce samedi 8 juin, matin, des Marseillais attendent avec impatience, pour monter dans le car “Azur Évasion”. Ce n'est pas pour partir en vacances, mais pour aller faire leurs courses. Direction, l'Espagne. Ces passagers sont des habitués. Une fois par mois, ils n'hésitent pas à voyager cinq heures aller et cinq heures retour, pour faire leurs courses à la frontière espagnole. Chaque samedi et dimanche, le car est complet, et il faut parfois attendre jusqu'à trois semaines pour réserver son aller-retour, à 39 euros. Premier arrêt, en fin de matinée, c’est dans le centre commercial “Euromercat Escudero”, à La Jonquera, à seulement un kilomètre de la frontière franco-espagnole. Marceline connaît les rayons de ce supermarché par cœur. Elle vient acheter ses produits d'entretien. À la caisse, elle a économisé plus d’une vingtaine d'euros et ce n’est que son premier achat de la journée. Cet agent hospitalier, qui gagne 1 600 euros par mois, vient toutes les quatre semaines faire un plein de courses en Espagne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Scarzello, P. Géli