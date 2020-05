11 mai : ces maires du littoral qui veulent rouvrir les plages

Selon une déclaration faite ce mercredi matin par Jean Castex, les plages resteront fermées le 11 mai. Ce haut fonctionnaire désigné pour préparer le déconfinement veut éviter toute tentation de déplacement vers le littoral, notamment à l'occasion des week-ends et des jours fériés. Cette mesure n'est pas du goût des maires des communes concernées, à l'exemple de ceux de l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.