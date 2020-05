11 mai : la France partagée en deux

Edouard Philippe a présenté ce jeudi la carte du pays pour le déconfinement. Elle aura définitivement deux couleurs. 32 départements ont été classés rouges et les 69 autres en vert. La circulation du virus est le premier critère pour la classification. Le taux d'occupation des lits de réanimation est le second. La capacité de test et le traçage des personnes contaminées les complètent. Cette carte sera figée pour les trois semaines à venir avant d'être réactualisée.