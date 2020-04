11 mai : les commerces se préparent pour le jour J

Même si des questions restent encore sans réponse concernant la réouverture des commerces à partir du 11 mai prochain, certains commerçants ont déjà commencé à aménager leur boutique en prévision. Ainsi, ils ont complètement repensé leur lieu de travail afin de mettre en place les mesures sanitaires comme la distanciation sociale, la désinfection, ou encore le port et l'installation d'équipements de protection. D'autres ont même décidé de réduire la durée des prestations afin de minimiser les risques et le contact avec les clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.