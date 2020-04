11 mai : les grands centres commerciaux dans le flou

La sortie du confinement est attendue avec impatience par les grandes surfaces et les centres commerciaux. Mais la réouverture est loin d'être acquise pour ceux ayant une superficie de plus de 40 000 m². D'après les affirmations du Premier ministre Édouard Philippe, ils attirent des acheteurs venus de loin qui pourraient propager le coronavirus. La décision de la réouverture ou non de ces grands centres commerciaux reviendra aux préfets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.