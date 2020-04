11 mai : retour sur les principales annonces sur le déconfinement

Édouard Philippe a détaillé ce mardi pendant plus d'une heure le plan de déconfinement du gouvernement pour le 11 mai prochain. Les nombreuses mesures dévoilées vont conditionner la vie quotidienne des citoyens pendant plusieurs semaines, et peut-être au-delà. Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a notamment annoncé la suppression de l'attestation de déplacement, le port obligatoire du masque dans les transports, ou encore la réouverture progressive des écoles sur la base du volontariat. Retour sur les principales annonces d'Édouard Philippe.